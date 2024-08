Arrestation du fondateur de Telegram à Paris

Le fondateur de “Telegram”, Pavel Durov, a été arrêté samedi soir à l’aéroport du Bourget à Paris, selon la chaîne française TF1.

Arrivé en France en provenance d’Azerbaïdjan avec sa compagne et son garde du corps, Durov a été interpellé par les forces de sécurité françaises dès sa descente d’avion, suite à un mandat d’arrêt émis contre lui. Les autorités françaises accusent Durov de ne pas avoir coopéré avec les forces de l’ordre, le rendant complice de trafic de drogue et d’autres crimes graves. TF1 rapporte que la plainte principale de l’Union européenne contre “Telegram” concerne l’utilisation des messages chiffrés, qui, selon un enquêteur européen, ont fait de la plateforme un outil privilégié pour le crime organisé. Durov pourrait également faire face à des accusations de terrorisme, de trafic de drogue, de fraude et de crimes contre les enfants, et risque jusqu’à 20 ans de prison en France. Il comparaîtra devant la justice ce dimanche en tant que citoyen français, où les charges retenues contre lui seront officialisées.