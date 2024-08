Inondations dévastatrices au Maroc : pertes de vies et dommages énormes

Les inondations soudaines qui ont frappé plusieurs régions du sud-est du Maroc ont causé des pertes considérables et ont isolé de nombreuses zones, les transformant en territoires sinistrés.

Parmi les zones les plus touchées figurent M’delt, Kelaa M’gouna, Tinghir, Kelaat Mgouna, Imilchil, et les environs de Ouarzazate. Selon les médias locaux, le niveau des eaux a atteint 30 centimètres, inondant des maisons et des fermes, ce qui a entraîné la coupure des routes et isolé ces régions du reste du pays. Les autorités locales, citées par le site “Hespress”, ont rapporté des précipitations abondantes qui ont provoqué des crues violentes dans les rivières et les oueds, affectant gravement les déplacements des habitants ainsi que le transport public. Deux femmes ont perdu la vie à cause des crues à Amassine, dans la commune d’Ighrem Nougdal, selon le site “Rue20”. Les populations sinistrées appellent à une intervention urgente des autorités pour obtenir de l’aide face à cette situation désastreuse.