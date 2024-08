Un chanteur tunisien grimpe sur un palmier lors d’un mariage : la vidéo fait le buzz

Aujourd’hui, samedi 24 août 2024, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a capté l’attention des internautes tunisiens.

Elle montre un chanteur lors d’un mariage tunisien en train de grimper sur un palmier situé au milieu de la salle de fête, tout en interprétant la chanson “Ah ya el nakhla”. Le chanteur, visiblement enthousiaste, a plaisanté en chantant : “Je chante toujours sur les palmiers et je n’en suis jamais tombé… Ce soir, je suis tombé, voilà le palmier”. La vidéo a suscité un débat animé, certains exprimant leur étonnement face à ce geste insolite, tandis que d’autres ont salué l’originalité et la spontanéité du chanteur, louant son engagement à apporter de la joie et du bonheur aux invités. Beaucoup ont souligné son talent et sa capacité à créer une ambiance festive, le qualifiant de véritable professionnel du milieu artistique.