Flambée des prix : “zgougou” à 50 dinars le kilo !

Cette année, le prix du kilogramme de “zgougou” pourrait atteindre 50 dinars en vente au détail, selon Tarak Mokhzoumi, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Makthar.

En vente en gros, il devrait se situer entre 40 et 45 dinars. Les quantités disponibles sur le marché proviennent de la récolte de l’année précédente, car la saison de cueillette des pommes de pin d’Alep commence en janvier. Mokhzoumi attribue cette hausse des prix à la réduction des zones forestières due aux incendies répétés, aux changements climatiques, et à la diminution de la main-d’œuvre, ce qui impacte directement les quantités collectées. La région de Siliana, en particulier la délégation de Makthar, est l’un des principaux fournisseurs de zgougou, avec une production annuelle d’environ 100 tonnes. Cependant, ces défis ont contribué à une baisse de la récolte de plus de 30 % par an.