L’ISIE approuve l’amendement des règles de financement de la campagne électorale

Le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a approuvé mercredi l’amendement de la décision de l’ISIE n°2014-20 du 8 août 2014 fixant les règles de financement de la campagne électorale, ses procédures et modalités.

Dans un communiqué publié par l’ISIE, l’instance a aussi examiné la composition des instances régionales à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Ont pris part à cette réunion, les membres du conseil de l’ISIE en plus du directeur exécutif Rida Missaoui, le chef du cabinet de l’ISIE Tarek Saâdi, le directeur des affaires juridiques et du contrôle de la campagne Imed Abdelli et le directeur de la planification et des statistique Mohamed Ali Belguith.