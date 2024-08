Kébili : La création d’espaces verts au cœur du travail municipal

La municipalité de Kébili œuvre à la création d’un certain nombre d’espaces verts dans la ville et dans les zones avoisinantes, dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et d’offrir des espaces de divertissement familiaux, selon le responsable chargé de la gestion de la municipalité de Kébili, Hakim Houcine.

Dans une déclaration, à l’Agence TAP, le responsable municipal a indiqué que la municipalité avait récemment parachevé la réhabilitation du parc public ”qualité de vie” dans la zone de Janoura, en assurant l’éclairage public et en installant du gazon naturel, transformant ce parc en l’un des espaces les plus visités par les habitants de la ville de Kébili.

Il a ajouté que les travaux se poursuivent pour aménager un espace public pilote sur la route de Tozeur, en partenariat avec le département des forêts relevant de commissariat régional au développement agricole, qui peut être opérationnel et exploitable avant la fin du mois d’aout courant.

Selon la même source, plus de 14 fresques murales ont été réalisées sur toute la longueur du parc, à travers lesquelles, le peintre Ahmed Hammadi a exprimé la beauté de la région et certains des coutumes et traditions de ses habitants.

Le chargé de la gestion de la municipalité de Kébili a, par ailleurs, souligné que la municipalité continue de mener une série de campagnes de propreté quotidiennes dans toutes les zones d’expansion, dans le but d’améliorer la qualité de vie et de réduire les points noirs.