Présidentielle 2024 : Recommandations de la Ftdj pour une couverture équitable

La Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux (Ftdj) a recommandé mardi ses adhérents parmi les directeurs de presse écrite et électronique de respecter une série de règles dans la couverture de l’élection présidentielle du 6 octobre prochain.

Dans une déclaration, la Fédération appelle au strict respect de la déontologie de la profession, la neutralité et l’égalité entre les candidats dans le temps accordé à chacun d’entre eux.

La fédération souligne la nécessité d’assurer le droit des candidats de s’exprimer librement et le droit des électeurs à l’information.

La Ftdj invite dans ce sens les professionnels du secteur à faire preuve de précision et de transparence dans la couverture des faits et des réunions électorales en respectant le principe de neutralité et d’équité envers chaque candidat.

Par ailleurs, la fédération a tenu à attirer l’attention de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) sur le préjudice considérable infligé aux institutions de la presse écrite en les privant de la publicité électorale financée par l’argent public et en dirigeant une partie de l’argent, et en devise, aux réseaux sociaux.

Et d’ajouter que la presse écrite nationale est la plus accessible et influente auprès des électeurs pour mieux les informer des programmes des candidats à la présidentielle 2024.