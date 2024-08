Aziz Jebali annonce ses fiançailles : pluie de félicitations sur les réseaux

L’acteur tunisien Aziz Jebali a récemment annoncé ses fiançailles sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de félicitations de la part de ses nombreux fans.

Connu pour son talent et sa carrière florissante, Aziz a partagé cette nouvelle joyeuse avec ses abonnés, qui n’ont pas tardé à lui exprimer leur bonheur et leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle étape de sa vie. Cette annonce a rapidement fait le tour des réseaux, montrant une fois de plus l’affection et le soutien dont il bénéficie auprès de son public.