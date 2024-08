Ce soir, des averses orageuses sont attendues, notamment dans les régions du centre de la Tunisie, avant de se diriger vers l’est pour toucher principalement les gouvernorats de Mahdia et de Sfax.

Ces orages pourraient être accompagnés de fortes pluies locales ainsi que de chutes de grêle. Les vents, généralement orientés d’est, seront modérément forts près des côtes et lors des orages, tandis qu’ils seront plus faibles à modérés dans les autres régions. La mer sera très agitée. Les températures nocturnes varieront entre 22 et 28 degrés au nord et au centre, et entre 26 et 32 degrés dans le sud.