Orages violents et pluies torrentielles : le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance

Le ministère de l’Intérieur a émis un avertissement concernant les conditions météorologiques prévues cet après-midi, lundi 19 août 2024.

Des orages accompagnés de pluies intenses sont attendus dans le centre du pays, et localement dans le sud, avec des précipitations particulièrement abondantes dans les gouvernorats de Sfax, Mahdia et Monastir, où les quantités pourraient atteindre entre 30 et 50 mm. Ces intempéries seront également marquées par des chutes de grêle et des rafales de vent dépassant temporairement les 80 km/h, ce qui pourrait entraîner une montée des eaux dans plusieurs oueds et l’accumulation d’eau sur certaines routes. Face à ces risques, le ministère recommande vivement aux citoyens de rester à l’écart des oueds, d’éviter de traverser les cours d’eau, de sécuriser les objets susceptibles de s’envoler, et de suivre les instructions des autorités locales pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens.