Mauvais Temps : La protection civile appelle les citoyens du centre et du sud du pays à la vigilance

La Protection civile invite les citoyens à la vigilance en raison des conditions à des météorologiques attendues dans l’après midi avec présence d’orage suivi de fortes précipitations dans le centre et le dans le sud du pays, les gouvernorats de Sfax, Mahdia et Monastir en particulier.

Dans un communiqué, la Protection civile conseille aux citoyens de rester éloignés des rives, cours d’eau, oueds et autres ouvrages hydrauliques.

La protection civile recommande aux citoyens qui habitent dans les zones basses ou dans des unités mobiles à l’instar des tentes ou des cabanes de se déplacer vers des endroits plus élevés et plus sûrs.

Les citoyens sont appelés à vérifier les canaux d’évacuation des eaux de pluie autour des maisons et des commerces, ajoute la même source qui insistent sur la nécessité d’éviter d’approcher les poteaux électriques pendant et après la pluie, afin d’éviter tout risque d’électrocution et d’éviter de garer les voitures sous les arbres en temps de vent violents et d’orage.

La baignade est interdite jusqu’à ce que les conditions météorologiques se stabilisent met en garde la Protection civile qui met à la disposition des habitants le numéro 198, en cas d’urgence.