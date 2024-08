Journée du savoir : Kais Saied plaide pour des solutions équitables pour les enseignants suppléants en Tunisie

Le président de la république Kais Saied a souligné, vendredi à l’occasion de la cérémonie de la journée du savoir au palais de Carthage, la nécessité de trouver des solutions radicales à la situation des instituteurs et des enseignants suppléants.

“Nous n’acceptons pas les demi-mesures… il est temps de trouver des solutions définitives à la situation des instituteurs, des enseignants suppléants et des doctorants selon des critères objectifs préservant leurs droits et ceux des jeunes” a-t-il affirmé.

Le chef de l’état a affirmé que l’état n’est gouverné que par la loi juste et équitable et non par les réunions, les déclarations ou les pages sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter: l’état tunisien n’accepte aucune menace quel que soit son origine, précisant que les instituteurs et les enseignants accomplissent une mission noble et sont au dessus des spéculations.