Le ministère de l’Enseignement supérieur publie les listes des étudiants tunisiens acceptés pour les bourses au Maroc

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé ce vendredi que les listes des étudiants tunisiens acceptés dans les universités publiques marocaines dans le cadre du programme d’échange d’étudiants tuniso-marocain au titre de l’année universitaire 2024-2025 sont disponibles sur son site officiel à l’adresse https://www.mes.tn/.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle facebook, le ministère indique que les étudiants présélectionnés sont invités à assister à la réunion d’information à la direction générale de la coopération internationale au siège du département le mercredi 21 août à 10h00.

A noter qu’une centaine de bourses ont été mises à la disposition des nouveaux bacheliers qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures au Maroc. Il s’agit de 32 bourses pour les facultés de médecine, 10 bourses pour les facultés de médecine dentaire, et 8 bourses pour les facultés de pharmacie.

Ce programme d’échange offre également 12 bourses dans les écoles nationales de commerce et de gestion, ainsi que 38 bourses à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et dans les écoles nationales des sciences et les écoles nationales supérieures des arts.