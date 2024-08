Nasreddine Shili : “je choisis l’exil pour éviter l’humiliation et la violence”

Nasreddine Shili, candidat à la présidentielle et cinéaste, a annoncé son départ pour le Canada, expliquant qu’il a choisi l’exil pour éviter des représailles potentiellement dangereuses en Tunisie.

Dans une publication Facebook datée du 14 août 2024, il a affirmé avoir été victime d’une agression et de menaces en raison de sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 6 octobre 2024. Shili a raconté qu’une personne armée d’une machette avait tenté de l’attaquer et que les autorités policières avaient refusé d’enregistrer sa plainte. Il a également mentionné l’ouverture d’une enquête le visant pour outrage au président de la République et association de malfaiteurs, ainsi que le vol de son téléphone. Refusant de subir humiliation et violence, il a quitté la Tunisie, tout en assurant qu’il reviendra et qu’il n’abandonnera pas son pays.