Alain Delon est décédé : une étoile du cinéma s’éteint

Alain Delon, l’icône incontestée du cinéma français, s’est éteint ce dimanche 18 août à l’âge de 88 ans.

Né le 8 novembre 1935, il a marqué l’histoire du septième art par sa beauté énigmatique et sa présence magnétique, bouleversant les codes du cinéma avec des rôles inoubliables dans les œuvres de Clément, Melville et Visconti. Habitué à jouer la mort sur grand écran, cette fois-ci, le dernier acte s’est joué dans la réalité. Il ne naviguera plus sur le bateau de Plein Soleil, ne partagera plus l’écran avec Maurice Ronet ou Cathy Rosier, et laisse derrière lui un héritage cinématographique immense, malgré les conflits qui ont marqué la fin de sa vie familiale.