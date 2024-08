Début des inscriptions en ligne pour les classes préparatoires 2024-2025

La rentrée scolaire 2024-2025 se prépare dès maintenant avec le lancement de l’inscription en ligne pour les classes préparatoires.

À partir de ce vendredi à midi, les parents d’enfants nés en 2019 peuvent enregistrer leurs enfants dans les écoles primaires publiques et privées, ainsi que dans les jardins d’enfants et les kuttabs. Cette démarche, facilitée par les ministères de l’Éducation, de la Famille et de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, ainsi que des Affaires religieuses, se poursuivra jusqu’au lundi 2 septembre 2024, via le lien www.preparatoire.education.tn. Pour accompagner les parents, des vidéos explicatives et un guide d’utilisation sont disponibles sur le même site, assurant ainsi une inscription simplifiée et accessible à tous.