Sfax : Campagne de collecte des déchets dans plusieurs zones de Sfax-Ouest

Les interventions de collecte des déchets et de protection de l’environnement, lancées récemment par la municipalité de Sfax se poursuivent dans plusieurs zones de la délégation de Sfax-Ouest, en partenariat avec des municipalités voisines, à savoir Gremda et El Aïn, et les directions régionales et l’agence nationale de gestion des déchets.

Le secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la municipalité de Sfax, Adel Berrhouma, a expliqué à l’Agence TAP, que “ces interventions, qui touchent un certain nombre de zones de la délégation de Sfax-Ouest, à l’instar d’Oued Chaabouni, la zone industrielle, Merkez Chaker, Oued Rmal sur la route de l’aéroport, et Bir Elhlou, visent à éliminer les points noirs qui accumulent divers déchets, malgré les efforts déployés par la municipalité”.

À cet effet, le responsable municipal a exhorté les citoyens et les habitants de la délégation de Sfax-Ouest à soutenir les efforts de la municipalité de Sfax en matière de maintien de la propreté, soulignant le rôle important joué par le citoyen en matière de propreté et du respect de l’environnement.