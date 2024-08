Épidémie de variole du singe : l’OMS annonce une urgence de santé publique internationale

Aujourd’hui, mercredi 14 août 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale pour la deuxième fois en deux ans.

Cette décision fait suite à l’expansion du virus depuis la République démocratique du Congo vers les pays voisins. La variole du singe, qui se transmet par contact direct, peut entraîner des complications graves, bien que les symptômes soient généralement modérés et ressemblent à ceux de la grippe, accompagnés de lésions cutanées purulentes. La déclaration de cette urgence, le plus haut niveau d’alerte de l’OMS, vise à accélérer la recherche, le financement et les mesures de santé publique internationales pour contenir la propagation. Le variant du virus actuellement en circulation, connu sous le nom de (I.B), semble se propager plus facilement, notamment par le biais de contacts sexuels. En réponse à la situation, la plus grande autorité sanitaire en Afrique a également déclaré une urgence de santé publique continentale, en raison d’une augmentation préoccupante des cas.