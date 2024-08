Franck Hoogrebeets prédit un grand séisme en méditerranée dans quelques jours !

Le spécialiste néerlandais des séismes, Franck Hoogrebeets, a récemment fait des prédictions controversées concernant une série de tremblements de terre qui pourraient affecter la Méditerranée et d’autres régions du monde en août 2024.

Selon Hoogrebeets, la conjonction entre la Terre et la Lune, ainsi que les mouvements des corps célestes, sont des facteurs clés derrière cette activité sismique accrue. Il prévoit que le 20 août serait particulièrement critique, avec des risques accrus de forts tremblements de terre. Ses prévisions, qui se sont déjà réalisées avec des séismes récents au Japon et en Iran, indiquent que l’Afrique du Sud et la Méditerranée centrale, notamment près de l’Italie, sont les zones les plus vulnérables. Hoogrebeets attribue également cette menace à une « anomalie atmosphérique » récemment observée, qu’il considère comme une cause majeure de cette activité sismique.