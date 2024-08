Ce soir : un spectacle céleste inoubliable, Tunis éclairée par une pluie d’étoiles filantes spectaculaire

À partir de minuit ce soir, le ciel de Tunis et du monde arabe sera illuminé par l’apogée des étoiles filantes connues sous le nom de « Perséides ».

Selon les prévisions de l’Association Tunisienne des Sciences de l’Astronomie, cette année, les Perséides pourraient atteindre un taux de 80 météores par heure. Leur observation sera optimale, notamment en direction du nord-est. Considérées comme l’une des pluies d’étoiles filantes les plus importantes et les plus abondantes de l’année, les Perséides seront particulièrement visibles cette nuit grâce à des conditions idéales : la lune sera en quartier et se couchera à minuit, assurant ainsi une obscurité totale pour admirer même les étoiles filantes les plus faibles.