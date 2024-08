La tomate est recommandée comme un fruit d’été particulièrement bénéfique pour abaisser la tension artérielle.

Cette recommandation repose sur des preuves scientifiques qui mettent en lumière les propriétés de la tomate, notamment sa richesse en potassium, un minéral essentiel pour la régulation de la pression sanguine. Une étude espagnole a révélé que les personnes qui consommaient régulièrement des tomates avaient un risque réduit de 36 % de développer de l’hypertension. Cette diminution est attribuée à la capacité du potassium à aider à équilibrer les niveaux de sodium dans le corps, réduisant ainsi la pression exercée sur les parois des artères.

L’hypertension est souvent exacerbée par des facteurs de stress quotidiens, tels que les notifications de téléphone et la charge mentale, qui peuvent accroître la pression artérielle. En intégrant des tomates dans l’alimentation, par le biais de recettes estivales comme le gaspacho ou la sauce tomate, on peut aider à atténuer ces effets. Cependant, il est conseillé de privilégier des versions de ketchup sans sucre pour éviter des apports excessifs en calories et en sucre. Adopter ces pratiques alimentaires pourrait contribuer à une gestion plus efficace de l’hypertension.