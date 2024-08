Déclaration de Zouheir Maghzaoui après l’annonce de la liste préliminaire des candidats à la présidence

Le 10 août 2024, Zouheir Maghzaoui a publié une vidéo annonçant l’acceptation préliminaire de sa candidature à l’élection présidentielle.

Il a souligné que cette élection représente une opportunité réelle pour transformer le pays en mieux et pour concrétiser les objectifs sur le terrain. Magzaoui a adressé un message à ses éventuels concurrents, en affirmant que les élections sont un moment pour démontrer la maturité de la Tunisie, ainsi que la capacité de son peuple et de ses institutions à assurer une transition démocratique et respectueuse de la volonté populaire. Il a également appelé à une responsabilité historique pour préserver la paix sociale et a plaidé pour un concours équitable et éthique fondé sur la confrontation d’idées et de programmes. Enfin, il a invité les parties prenantes à garantir la neutralité des institutions et l’égalité des chances en matière d’accès aux médias, tout en se déclarant prêt à débattre avec ses adversaires sur la base des arguments, des preuves, et des propositions scientifiques.