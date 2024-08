Présidentielle 2024 : Bouasker explique les raisons du rejet des 14 candidatures

Sur un total de 17 candidatures à l’élection présidentielle du 06 octobre prochain, trois ont été initialement retenues (Kais Saïed, Zouheir Maghzaoui et Ayachi Zammel) et 14 autres ont été rejetées pour l’absence du nombre requis de parrainages, ou l’absence de caution financière requise ou encore pour non éligibilité des conditions de nationalité et ce, en dépit de la notification de ces “manquements ” aux personnes concernées dans les délais impartis, a fait savoir samedi Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour annoncer les résultats préliminaires des candidatures retenues à l’élection présidentielle de 2024, Bouasker a souligné que les décisions du Conseil de l’ISIE sont des “décisions saines” et que le rejet de ces dossiers “était basé sur des fondements juridiques solides”, et n’était pas “appuyé sur l’absence de l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), contrairement aux informations relayées.Il a ajouté que les candidats acceptés ainsi que ceux rejetés seront informés des décisions du conseil de l’instance et des motifs de rejet.

Bouasker a précisé que les agents de l’instance, dont le nombre dépasse les 150 agents ont vérifié plus de 300 mille parrainages populaires présentés par les 17 candidats qui ont le droit, selon lui, “de recourir au pouvoir judiciaire pour faire le recours et contester les décisions de rejet”, soulignant que tous ces parrainages populaires sont conservés auprès de l’instance et ils sont à la disposition de la justice .

En ce qui concerne les 305 parrainages parlementaires présentés par les candidats acceptés Kais Saïed et Zouheir Maghzaoui, Bouasker a indiqué que l’ISIE publiera les listes de ces parrainages et mettra en place, à partir du lundi 12 août, “un service électronique permettant aux électeurs de vérifier leurs parrainages pour tous les candidats”

D’autre part, Farouk Bouasker, a indiqué, que l’ISIE qui dispose d’un mandat général conformément à la Constitution et à la loi sur les affaires électorales, “poursuivra son action en toute honnêteté et responsabilité pour le reste des étapes de la course électorale”, et commencera à partir de 20 septembre à actualiser les bureaux de vote pour les électeurs.Bouasker a nié que l’incapacité des candidats à recueillir le nombre requis de parrainages soit due au découpage territorial adopté, au délai accordé à cet effet ou au nombre de parrainages dans une circonscription électorale, qui est de 500 parrainages .

L’ISIE devrait annoncer la liste finale des candidats à la présidence de 2024 au plus tard le 4 septembre, pour que la campagne électorale à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie soit lancée le 14 septembre 2024. Le jour du scrutin sera le dimanche 6 octobre 2024 en Tunisie, et les 4, 5 et 6 octobre à l’étranger.Les résultats préliminaires de l’élection présidentielle 2024 devraient être annoncés le 9 octobre, selon le président de l’ISIE, Farouk Bouasker