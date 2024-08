Inauguration du train Tunis-Annaba : tarifs à partir de 38 dinars !

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) annonce le lancement de sa première liaison commerciale entre Tunis et Annaba, prévue pour ce dimanche 11 août 2024.

Le départ est fixé à 08h00 de la gare de Tunis. Cette nouvelle ligne reprendra ses opérations avec des départs supplémentaires les 14 et 16 août. Le train, exclusivement dédié au transport international entre la Tunisie et l’Algérie, partira chaque lundi, mercredi et vendredi à 08h25 de Tunis, pour Annaba, avec des arrêts à Béja, Jendouba, Garaet El Djemaa et Souk Ahras. Le retour se fera les mardi, jeudi et dimanche à 09h00 depuis Annaba. Les tarifs sont de 38 dinars tunisiens en seconde classe et 44 dinars en première classe pour un aller simple, et 71 dinars en seconde classe et 81 dinars en première classe pour un aller-retour, avec réservation obligatoire pour le retour. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que des tarifs réduits sont proposés aux enfants de 4 à 12 ans.