Joie et fierté : Firas Kattoussi ramène l’or pour la Tunisie aux JO de Paris !

Firas Kattoussi a écrit une nouvelle page dorée dans l’histoire du sport tunisien en remportant la médaille d’or en taekwondo aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce triomphe, qui marque sa première participation olympique, vient s’ajouter aux succès précédents de la Tunisie à Paris, après la médaille d’argent de Farès Fergani et la médaille de bronze de Khalil Jendoubi. En battant le champion iranien Mehran Barkhordari en finale avec un score de 2-0, Kattoussi a démontré son excellence et sa détermination. Le podium olympique s’est ainsi complété à la perfection pour la Tunisie, avec Firas Kattoussi offrant au pays sa troisième médaille et ajoutant un éclat supplémentaire à l’événement. La célébration est en marche, et la fierté tunisienne rayonne avec ce remarquable exploit.