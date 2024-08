Sonia Dahmani renvoyée devant la chambre criminelle pour ses déclarations sur les prisons

La neuvième chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a décidé, lors de sa session du mercredi, de renvoyer l’avocate Sonia Dahmani, actuellement en détention, devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour être jugée.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par l’Administration pénitentiaire contre Dahmani en raison de ses déclarations concernant les conditions des prisons en Tunisie. L’accusation porte sur des infractions liées à l’utilisation intentionnelle de réseaux et systèmes d’information pour produire, diffuser et préparer de fausses nouvelles dans le but de nuire à la réputation d’autrui et d’affecter la sécurité publique, avec pour cible un fonctionnaire public et la gestion de données personnelles.