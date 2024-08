Sherine Abdel Wahab dévoile des secrets terribles sur sa relation avec Houssem Habib

Les tensions continuent de s’exacerber entre la chanteuse égyptienne Sherine Abdel Wahab et son ex-mari, Hossam Habib.

Dans une récente déclaration, Sherine a révélé qu’Hossam se moquait de ses origines modestes et l’a accusé de s’être moqué d’elle, malgré le fait qu’elle l’ait soutenu financièrement pendant six ans. Elle affirme que sa carrière artistique a souffert à cause de lui, en raison de son comportement jaloux qui aurait entravé la sortie de ses chansons. Sherine a également accusé Habib de l’avoir dépouillée de plusieurs biens précieux, dont une voiture et des montres de luxe, et de l’avoir forcée à endurer des années de souffrance émotionnelle. En réponse, Hossam Habib a nié toutes les accusations et attribué les comportements de son ex-femme à son refus de répondre à ses appels, qualifiant Sherine de “lourde”. Depuis leur séparation en décembre dernier, les deux ex-conjoints sont en conflit constant, attirant l’attention médiatique sur leur tumultueuse histoire d’amour.