Palestine : Plus de 10.000 étudiants tombés en martyrs depuis le début de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza

Le ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur a indiqué mardi qu’environ 10.043 étudiants sont tombés en martyrs et 16.423 ont été blessés, depuis le début de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée.

Dans la bande de Ghaza, 9.936 étudiants sont tombés en martyrs et 15.897 ont été blessés depuis le début de l’agression sioniste, le 7 octobre 2023, tandis que 107 étudiants sont tombés en martyrs et 526 autres ont été blessés en Cisjordanie occupée, précise le ministère dans un communiqué relayé par l’agence de presse Wafa.

La ministère a, en outre, souligné que 504 enseignants et personnel de l’administration sont tombés en martyrs et 3.426 ont été blessés dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie où 117 d’entre eux ont également été arrêtés.

Par ailleurs, 119 écoles publiques de la bande de Ghaza ont été gravement endommagées et plus de 62 écoles ont été complètement détruites, tandis que 191 écoles publiques affiliées à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), ont été bombardées et saccagées, 20 universités ont été détruites et plus de 31 bâtiments universitaires ont été complètement détruits et 57 partiellement, ajoute le communiqué.

En Cisjordanie, 69 écoles ont été saccagées et 5 universités soumises à des raids répétés et à des actes de vandalisme, souligné également le ministère.

Depuis le 7 octobre 2023, l’occupant sioniste a privé plus de 620.000 étudiants de la bande de Ghaza d’une inscription dans les écoles, dont 39.000 lycéens, tandis que la plupart des étudiants souffrent de traumatismes psychologiques.

Les forces d’occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 39.623 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants, et 91.469 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.