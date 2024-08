Sécurité Nationale : Kais Saïed met en garde contre les tentatives de déstabilisation

Le Président de la République, Kais Saïed, a appelé lundi à élever le niveau de vigilance notamment en cette période que traverse la Tunisie depuis des semaines, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale, tenue ce lundi matin au palais de Carthage, le Chef de l’Etat a passé en revue une série de phénomènes inhabituels observés récemment dans le pays, tels que les coupures délibérées d’eau et d’électricité dans plusieurs régions et qui ne sont pas dues à des pannes techniques, selon les enquêtes, mais sont plutôt provoquées par un nombre d’individus dont quelques-uns ont été arrêtés.

Saïed a également évoqué la hausse inacceptable des prix, le retrait soudain de certains produits alimentaires des marchés, ou encore le déversement d’eaux usées dans la mer, comme ce qui s’est produit hier dimanche à Sousse.

Dans ce contexte, il a signalé que les forces qui s’opposent à la révolution, au peuple et au mouvement de libération nationale, œuvrent par tous les moyens à semer les troubles et n’hésitent pas à commettre des crimes, via des mercenaires, car ils sentent le danger à l’approche de toute élection libre donnant le droit au peuple d’exprimer sa volonté.

A cet effet, le Président de la République a insisté sur la nécessité d’appliquer la loi contre quiconque qui tente de perturber le fonctionnement normal des services de l’État ou de compromettre la sécurité publique.

Il a appelé à une surveillance renforcée des frontières, saluant les efforts déployés par les forces armées militaires et de sécurité dans la lutte contre la migration irrégulière, la contrebande, le terrorisme, la vente et la consommation de drogues, ainsi que les crimes cybernétiques.

Saïed a également appelé les missions diplomatiques à redoubler d’efforts dans tous les domaines, en particulier pour clarifier la position de la Tunisie et son rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures du peuple tunisien, seul détenteur de la souveraineté et seul habilité à élire et à choisir librement.

Il a estimé qu’aucune autre partie ne doit interférer dans le droit du peuple tunisien à décider de son propre destin.

Il a également appelé à garantir les meilleures conditions d’accueil des Tunisiens résidant à l’étranger et à leur faciliter l’accès à tous les services.