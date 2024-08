Présidentielle 2024 : Dépôt du dossier de candidature de Abir Moussi

Le collectif de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a déposé ce samedi le dossier de candidature de Moussi pour l’élection présidentielle du 6 octobre 2024 auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans une déclaration aux médias, l’avocat Abdessalem Laârif, membre du collectif de défense, a indiqué que le dossier de candidature qu’ils ont déposé était “incomplet”. “Il manque au dossier des parrainages et l’extrait de casier judiciaire”, a-t-il précisé.

Me Laârif a fait savoir que l’Instance des élections a “refusé de fournir au collectif de défense un exemplaire du formulaire de parrainage”, ajoutant que “les avocats de Abir Moussi n’ont pas, non plus, pu obtenir une procuration délivrée par les juges d’instruction pour la représenter et permettre ainsi à l’un des membres du parti d’effectuer, à sa place, les démarches nécessaires, et ce, sous prétexte de non-compétence”.

La présidente du PDL est emprisonné depuis le 5 octobre 2023 pour plusieurs affaires, dont deux intentées contre elle par l’Isie.

Le 25 juillet 2024, le collectif de défense de la présidente du PDL a indiqué qu’il déposera le dossier de la candidature de Abir Moussi pour la présidentielle de 2024 même si ce dernier est “incomplet”.

Le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 6 octobre 2024 a démarré le 29 juillet et se poursuit jusqu’au mardi 6 août.