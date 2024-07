Deux journalistes d’Al Jazeera tués dans un bombardement israélien à Gaza

Aujourd’hui, la chaîne Al Jazeera a annoncé le décès de son correspondant, Ismail Al-Ghoul, et du photographe Rami Al-Rifi, tués lors d’un bombardement israélien à Gaza.

Le raid aérien a ciblé le toit d’une maison adjacente à celle du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans le camp de réfugiés de Shati, où se trouvait un groupe de journalistes. La chaîne a précisé qu’un drone israélien avait visé directement le rassemblement des journalistes, et que les corps des deux journalistes ont été transférés à l’hôpital Baptiste. La femme et la fille unique d’Ismail Al-Ghoul, qui résident dans les zones centrales de la bande de Gaza, n’ont pas pu lui faire leurs adieux, ne l’ayant pas vu depuis environ huit mois. Selon le bureau de presse gouvernemental de Gaza, le nombre de journalistes tués depuis le début des hostilités le 7 octobre dernier s’élève désormais à 165. Ismail Al-Ghoul avait déjà été détenu et maltraité par les forces israéliennes après une incursion dans le plus grand complexe médical de Gaza en mars dernier.