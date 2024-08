Jehinaoui et Jaziri : performance historique au 3000m steeple au stade de France

Les athlètes tunisiens Mohamed Amine Jehinaoui et Ahmed Jaziri ont réalisé une performance historique lors de la finale du 3000 mètres steeple au Stade de France. Jehinaoui a terminé à la quatrième place avec un temps de 8:07.73, tandis que Jaziri a pris la cinquième place avec un temps de 8:08.02. Ce fut une course passionnante et riche en événements, marquée par un excellent niveau de compétition. La victoire est revenue au champion olympique et mondial marocain Soufiane El Bakkali. Félicitations à nos athlètes tunisiens pour leur remarquable prestation et pour avoir honoré les couleurs nationales avec tant de fierté.