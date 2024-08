À partir du 9 août : détails des nouveaux prix des viandes de bétail et de volaille

Le mercredi 7 août 2024, Ahmed Mthlouthi, directeur régional du commerce et du développement des exportations à Monastir, a annoncé que le ministère compétent a fixé des prix maximaux pour la vente de certaines viandes.

À partir du 12 août, les prix des viandes de bétail locales seront les suivants : 38 dinars le kilogramme pour le “habra” et la “kastelia”, et 30 dinars le kilogramme pour le “sedra”. Concernant les produits de volaille, à compter du 9 août, le prix maximum pour le poulet prêt à cuire sera de 7,5 dinars le kilogramme dans les abattoirs et 8,5 dinars pour le grand public. Les tranches de dinde et de poulet seront vendues à 14,5 dinars le kilogramme dans les abattoirs et à 16 dinars pour le grand public.