Le Président Saïed appelle à renforcer la lutte contre la criminalité en Tunisie

La situation sécuritaire générale dans le pays, notamment la hausse de la criminalité, durant cette période, a été au centre de la rencontre tenue jeudi au Palais de Carthage, entre le Président de la République Kais Saïed, le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sûreté nationale, Sofien Ben Sadok.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le chef de l’État a appelé à redoubler d’efforts dans la lutte contre tous types de crimes et contre “ceux qui, dans l’ombre, cherchent à embraser la situation à l’occasion de l’élection”, comme le prouvent les récentes arrestations d’un certain nombre de personnes qui ont procédé délibérément à la coupure de l’eau et de l’électricité dans plusieurs villes et villages.

Et d’ajouter que la campagne électorale, qui n’a pas encore commencé, a été précédée par des actes criminels aux objectifs clairs, auxquelles le peuple tunisien saura y faire face .