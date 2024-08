Tunis : une pluie d’étoiles filantes éblouit le ciel ce week-end !

Le ciel de Tunis et du monde arabe sera illuminé par les étoiles filantes connues sous le nom de Perséides, qui débuteront dès minuit dans la nuit du dimanche 11 août 2024, et se poursuivront jusqu’aux premières heures de l’aube du lundi 12 août.

Selon l’Association Tunisienne des Sciences Astronomiques, cette année, les Perséides pourraient offrir un spectacle impressionnant avec un taux de chute pouvant atteindre 80 météores par heure. Ces étoiles filantes seront visibles en direction du nord-est. Les Perséides sont parmi les plus spectaculaires et les plus abondantes des pluies d’étoiles filantes annuelles, et les conditions d’observation seront idéales, grâce à un ciel sombre après le coucher de la lune, prévu à minuit, permettant d’admirer même les météores les plus faibles.