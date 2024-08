Le doyen des vétérinaires alerte sur la catastrophe de la rage et demande une vaccination massive pour sauver des vies

Le doyen des vétérinaires, Ahmed Rejeb, a exprimé, le dimanche 11 août 2024, sur les ondes de Diwan FM, son inquiétude face à la recrudescence des infections par la rage, notamment après les deux décès récents liés à cette maladie.

Rejeb a qualifié la situation de catastrophique, rappelant que depuis la fin de 2023, six personnes sont décédées et 350 animaux ont été contaminés. Il insiste sur le fait que la vaccination reste la seule solution efficace pour lutter contre la rage, malgré les critiques souvent adressées aux vétérinaires. Il souligne l’importance de la collaboration avec les autorités compétentes pour protéger les animaux et, par conséquent, la population, en raison du fait que 60 % des maladies affectant les humains proviennent des animaux. Ce constat est d’autant plus alarmant que le nombre de décès dus à la rage a atteint neuf cas depuis le début de l’année, un chiffre inédit en Tunisie depuis trente ans, comme l’a rapporté le 9 août 2024 Miriam El Handous, responsable du laboratoire de rage à l’Institut Pasteur de Tunis.