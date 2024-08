Infrastructure sportive : Feu vert pour l’octroi des fonds pour le réaménagement du stade Mhiri

Le ministère des finances a donné son feu vert pour l’octroi de fonds estimés à 1,9 million de dinars pour l’installation des chaises et le renforcement de l’éclairage du stade Taieb Mhiri de Sfax, conformément aux normes de la confédération africaine de football, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, vendredi lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère.

Le ministre a salué, à cette occasion, les efforts exceptionnels des services de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances pour autoriser l’octroi de ces fonds non programmés et accélérer les procédures de leur transfert au conseil régional, tandis qu’une commission mixte sera chargée de suivre et d’accompagner la municipalité dans l’achèvement du reste des travaux dans les plus brefs délais.

Il a également autorisé la présentation du test technique pour l’extension du stade Taieb Mhiri, préparé par les services techniques du ministère de la Jeunesse et des Sports, à la municipalité de Sfax, qui le présentera à son tour au comité directeur du Club Sportif Sfaxien pour examen.

Quant à la cité sportive de Sfax, le ministre a souligné que les efforts se poursuivent en vue de lancer “ce projet qui constitue un rêve pour toute la région de Sfax”, en commençant par la réalisation dans une première étape du stade tout en maintenant la zone de Hagouna comme lieu désigné pour l’achèvement du projet.

La séance s’est déroulée en présence notamment du chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Chokri Benhassan, du directeur général des sports, Moncef Cherif, du premier délégué chargé de gérer le gouvernorat de Sfax, Mohamed Nafati Kdouda, et du président du Club Sportif Sfaxien, Abdelaziz Makhloufi.