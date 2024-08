Message émouvant d’Ons Jabeur : un retrait de l’US Open pour blessure

Notre championne tunisienne, Ons Jabeur, a récemment partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux, annonçant avec tristesse son retrait de l’US Open en raison d’une blessure à l’épaule qui ne s’est pas rétablie à temps. Dans son message, Ons exprime sa déception de ne pas pouvoir donner 100 % et souligne l’importance de trouver du positif même dans les moments difficiles. Elle reste optimiste, reconnaissante pour la vie, sa famille, ses sponsors et ses fans qui la soutiennent inconditionnellement. Elle demande à ses supporters de faire preuve de gentillesse et promet de revenir plus forte une fois rétablie. Voici son message en entier :

Chers tous, Je suis vraiment triste d’annoncer que mon épaule ne se remettra pas à temps pour l’US Open. Je sens que j’ai besoin de donner 100 % et aujourd’hui ce n’est pas encore possible. La vie a des hauts et des bas, mais parfois dans les moments très négatifs, nous avons tous besoin de trouver le positif dedans. Cette année a été très dure pour moi, mais je sais que quelque part la lumière est là. Je garde le sourire comme je le fais toujours car je suis reconnaissant pour ma vie, ma famille, mes sponsors et les fans qui m’ont toujours soutenu. Toujours reconnaissant pour le soutien inconditionnel que VOUS m’apportez tous ❤️

Si vous lisez ce post et que vous voulez me souhaiter un prompt rétablissement, je l’apprécie vraiment et je le chéris. Et si vous êtes ici pour remettre en question mes choix et mon équipe, trouvez un peu de gentillesse dans votre cœur, car vous ne savez pas ce que j’ai traversé toutes ces années. Promis une fois que j’aurai retrouvé mes forces, je reviendrai plus fort 🙏🏼❤️

Amour

Ons