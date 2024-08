Le SNJT appelle le MI à assumer sa responsabilité dans la protection des journalistes

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a appelé mardi le ministère de l’Intérieur à assumer sa totale responsabilité dans la protection des journalistes lors de l’exercice de leur profession.

Dans une déclaration, le SNJT souligne la nécessité pour les cadres et agents du ministère de respecter les lois et les réglementations en vigueur et de cesser les pratiques restrictives qui ont pris durant les derniers mois un caractère « systématique et institutionnel ».

Le syndicat regrette de voir des journalistes empêchés par la Déléguée de la localité de Bab Souika, d’accomplir leur travail. Les membres de l’équipe qui étaient chargés de réaliser un reportage au marche de Halfaouine ont été conduits au poste de police, malgré la présentation de la carte professionnelle, s’indigne la même source .

Le syndicat qui critique, vivement, ces pratiques émanant d’un responsable local, rappelle que les autorités sont tenues de faciliter le travail des journalistes titulaires de la carte professionnelle conformément à la loi et que toute entrave à l’exercice journalistique est une violation de leur droit.