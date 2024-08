Douane : Saisie de marchandises de contrebande et d’objets archéologiques

Les brigades maritimes de la Douane à Sousse, Mahdia et la Goulette, sont parvenue au cours des mois de juin, juillet et août 2024, à relever des infractions financières et à saisir des quantités de stupéfiants, de cigarettes électroniques, des objets archéologiques et des pièrres préciseuses, d’une valeur totale de plus de 20 millions de dinars, a indiqué, mardi, la Direction générale de la douane (DGD).

Elle a ajouté, dans un communiqué, que la brigade maritime de la douane à la Goulette a saisi une grande quantité de cigarettes électroniques de contrebande à bord d’un navire. Le suspect dans cette affaire a reconnu qu’il faisait du trafic de cigarettes électroniques au profit d’une personne résidant au Sahel. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 272 mille dinars, selon la même source.

A Mahdia, la brigade maritime de la Douane a saisi des quantités de thon rouge, d’origine étrangère, d’une valeur totale de plus de 10 millions de dinars.

La brigade maritime de la douane à Sousse a quant à elle saisi des moteurs de pêche et Matériel de plongée sous-marine d’une valeur totale de 72 mille dinars.

Sur les côtes de Monastir, une patrouille de la même brigade a saisi plusieurs substances stupéfiantes ainsi que des statues et des pierres soupçonnées d’être archéologiques et des cigarettes suspectées de contenir des substances stupéfiantes.

Après consultation, le parquet a autorisé la poursuite de l’inspection à l’aéroport de Monastir, où les services douaniers ont saisi 11,4 kg de cannabis, 20 objets archéologique et une quantité de pierres précieuses, selon la même source.