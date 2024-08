Un diamant géant de 2492 carats découvert au Botswana, une trouvaille historique

Un diamant d’une taille exceptionnelle a été découvert dans une mine au Botswana, devenant ainsi la deuxième plus grande pierre précieuse de ce type au monde.

Pesant 2492 carats, cette pierre, trouvée dans la mine de Karowe, dépasse à peine la taille d’une main. La société minière canadienne Lucara, responsable de la découverte, a souligné que cette gemme brute est l’une des plus grandes jamais mises au jour. Seule la célèbre “Cullinan”, pesant plus de 3100 carats et trouvée en Afrique du Sud en 1905, la surpasse en poids. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, ainsi que la presse locale ont été informés de cette découverte, que Tobias Kormind, directeur de la société “77 Diamonds”, qualifie de la plus importante depuis 120 ans. Cette découverte a été rendue possible grâce à une technologie de pointe à rayons X développée par Lucara, permettant d’extraire des pierres précieuses sans les endommager. Le Botswana, grand producteur de diamants, continue de jouer un rôle crucial dans ce secteur, représentant 30% de son PIB et 80% de ses exportations.