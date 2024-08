Mer agitée cette nuit : fortes vagues prévues le long des côtes tunisiennes

Cette nuit, la mer sera fortement agitée le long des côtes tunisiennes, à l’exception du Golfe de Gabès où elle sera légèrement agitée à houleuse.

Selon les données fournies par l’Institut national de la météorologie, le ciel sera généralement dégagé avec quelques nuages épars sur la plupart des régions. Les températures varieront entre 20 et 24 degrés dans les zones occidentales du nord et du centre, et entre 26 et 30 degrés dans le reste du pays. Les vents souffleront du secteur nord au nord, et du secteur est au centre et au sud, avec une intensité forte près des côtes et faible à modérée dans le reste des régions.