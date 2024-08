Hassan Chakouch crée la polémique en critiquant l’accueil à l’aéroport de Tunis

Les récentes déclarations du chanteur égyptien de mahraganat, Hassan Chakouch, ont provoqué une véritable onde de choc en Tunisie, suscitant l’indignation sur les réseaux sociaux. Lors d’une diffusion en direct sur son compte Instagram, l’artiste a exprimé son mécontentement quant à la manière dont il a été traité lors de ses passages à l’aéroport de Tunis.

« C’est la pire expérience de ma vie, être à l’aéroport de Tunis, on y reste 6 heures alors que les organisateurs des concerts devraient régler toutes les formalités avant notre arrivée », a-t-il déclaré. Chakouch a ajouté que lors de son dernier voyage avec la star Tamer Hosny pour animer un mariage en Tunisie, il a ressenti une hostilité marquée de la part du personnel de l’aéroport. « Les gens ne te sourient pas, on te fait sentir comme si tu avais commis un crime et que tu allais partir avec un bout du pays sur ton dos », a-t-il poursuivi.

Ces propos ont été mal reçus par le public tunisien, qui y a vu un manque de respect flagrant envers la Tunisie et son peuple. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Tunisiens ont exprimé leur colère et leur déception, rappelant à l’artiste l’hospitalité généralement reconnue de leur pays.

Hassan Chakouch a tenté de nuancer ses propos en affirmant qu’il n’avait aucun problème avec le peuple tunisien, qu’il dit « adorer », mais il a maintenu ses critiques concernant l’accueil réservé aux artistes à l’aéroport de Tunis. Il a même envisagé de ne plus venir se produire en Tunisie jusqu’à ce que cette situation soit résolue. « Je suis un artiste, je ne bois pas d’alcool, je ne fume pas, je viens simplement animer un concert et rentrer chez moi », a-t-il conclu, tout en soulignant qu’il s’était déjà senti obligé de contacter son pays pour l’extraire de cette situation inconfortable.

Ces déclarations, perçues comme une exagération et un affront, continuent de faire des vagues, et l’incident risque de ternir les relations entre l’artiste et ses fans tunisiens. Affaire à suivre…