Fin de carrière internationale pour Manuel Neuer, champion du monde 2014, à 38 ans

Le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer, champion du monde en 2014, a annoncé mercredi mettre un terme à sa carrière internationale à 38 ans, après 124 sélections sous le maillot de la Mannschaft.

“Après de longues et intenses discussions avec ma famille et mes amis, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière avec la National mannschaft. Tous ceux qui me connaissent savent que ça a été une décision qui n’a pas été facile à prendre”, a expliqué Manuel Neuer, encore sous contrat pour un an avec le Bayern Munich, dans une vidéo sur son compte Instagram et dans un communiqué.

Dix ans après le sacre de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014 au Brésil, le dernier représentant de l’équipe qui avait soulevé le trophée après avoir battu l’Argentine en finale tire sa révérence.

Toni Kroos et Thomas Müller ont mis fin à leur carrière internationale à l’issue de l’Euro 2024 tandis que Julian Draxler ou encore Mario Gotze n’ont pas participé au dernier Euro.

Ilkay Gundogan, qui n’avait pu être aligné au Mondial 2014 en raison d’une blessure, a quant à lui pris sa retraite internationale lundi.

Manuel Neuer pourra désormais se concentrer sur sa mission au Bayern Munich, où il évoluera cette saison sous les ordres de Vincent Kompany.

L’année dernière, le Bayern avait vécu un exercice particulièrement décevant qui l’avait vu terminer 3e de Bundesliga.

L’Allemagne disputera à partir de septembre la Ligue des Nations.

Dans le groupe A3, les hommes de Julian Nagelsmann sont aux côtés des Pays-Bas, de la Hongrie et de la Bosnie-Herzégovine. Le premier match aura lieu le 7 septembre contre la Hongrie.