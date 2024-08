Maltraitance en prison : la révélation choc de Sara Chaouachi sur son père, Ghazi Chaouachi

Aujourd’hui, Sara Chaouachi a publié un message bouleversant concernant son père, Ghazi Chaouachi, un prisonnier politique détenu en Tunisie pour son opposition au régime depuis plus d’un an et demi. Dans son post, elle décrit la détérioration alarmante de l’état de santé de son père, survenue à la suite de négligences médicales en prison.

” Aujourd’hui, mon père, Ghazi Chaouachi, le prisonnier politique et détenu arbitrairement par l’État tunisien pour son opposition au régime depuis un an et demi, a perdu connaissance en prison, ce qui a entraîné une blessure à la cuisse. Mon père a 61 ans et souffre d’antécédents médicaux, y compris un ulcère gastrique compliqué par un choc hémorragique, et il est susceptible de saigner à nouveau, surtout qu’il prend des anti-inflammatoires pour d’autres maladies.

Mon père a demandé à voir un médecin ou à faire des examens, ce qui est son droit. Mais en Tunisie, on vous détient et on vous refuse des soins ! Que demandons-nous de plus ? Il a déjà enduré sa souffrance, même s’il est innocent. On lui a retiré sa liberté, et nous avons accepté cela. On lui a interdit les visites directes, et nous avons accepté cela. Mais qu’il soit maintenant victime de la négligence médicale, non !

Le directeur de la prison, qui a refusé son droit aux soins et à une surveillance médicale, le juge d’instruction qui a décidé de le placer en prison sans aucune preuve, les juges de la Cour d’appel responsables de l’affaire, et le président de la République qui gouverne de manière autoritaire, responsables de la santé physique et mentale de mon père.”

Cette déclaration met en lumière les graves préoccupations concernant le traitement des prisonniers politiques en Tunisie et les conditions déplorables dans lesquelles ils sont souvent détenus. Sara Chaouachi appelle à une prise de conscience et à une action urgente pour garantir les droits et la sécurité de son père.