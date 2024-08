Production de pin d’Alep en baisse : le prix du zgougou flambe

Le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche à Makthar, Tarek Mokhzoumi, a déclaré aujourd’hui, lundi 26 août 2024, que les prix du “zgougou” augmenteront cette année, atteignant environ 50 dinars le kilogramme, contre une fourchette de 25 à 30 dinars l’année dernière.

Concernant les raisons de cette hausse des prix, Tarek Mokhzoumi a expliqué dans une déclaration à la radio Mosaïque que la production de pin d’Alep a chuté de 30 % en raison de plusieurs facteurs, notamment les conditions naturelles et les changements climatiques. La Tunisie a connu une période de sécheresse et de faibles précipitations pendant cinq ans, ce qui a affecté la récolte de pins. De plus, les incendies ont ravagé de vastes étendues de forêts dans le nord-ouest.

Tarek Mokhzoumi a souligné que la récolte de pin d’Alep se fait entre décembre et avril, lorsque les températures sont très basses dans le nord-ouest, ce qui rend la tâche difficile et épuisante, affectant la santé de ceux qui réalisent cette opération.

Il a également précisé que l’une des raisons de l’augmentation des prix du “zgougou” est qu’il n’est plus seulement vendu à l’occasion du Mouled, mais tout au long de l’année, car il est désormais transformable et utilisable dans l’industrie. Les usines procèdent à sa mouture pour le vendre sous forme de “pâte” et il est également utilisé dans la fabrication de yaourt.