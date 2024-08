Riadh Chaouad prend ses fonctions à la tête du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud et la secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires Hassna Jaballah, ont pris leurs fonctions, lundi, au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

La cérémonie de passation s’est tenue en présence de Lotfi Dhiab, ancien ministre, et d’un grand nombre de cadres et d’employés du ministère et des structures sous tutelle, lundi matin au siège du ministère.

A cette occasion, Chaoud et Jaballah ont souligné leur détermination à continuer à œuvrer pour la promotion du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi et des sociétés communautaires et exprimé leur gratitude pour la confiance que leur a accordée le Président de la République .