Le ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit une délégation de la FIFA et de la CAF

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reçu lundi une délégation de la FIFA et de la CAF, composée de Rolf Tanner, responsable de la gouvernance à la FIFA, Gelson Fernandez, directeur régional des associations membres de la FIFA pour l’Afrique, et Jean-Jacques Diene, directeur du bureau du secrétaire général de la CAF.

Au cours de cette séance, à laquelle ont également participé les membres du comité de normalisation de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), présidé par Kamel Idir, Sadok Mourali a mis l’accent sur la nécessité d’exploiter les compétences nationales pour tracer une feuille de route unifiée pour l’avenir du football tunisien.

Il a également souligné l’importance de la communication et de la transparence avec les structures internationales et de la préparation du terrain pour assurer des conditions de travail favorables au prochain bureau fédéral, selon des lois conformes aux normes internationales, appelant à la nécessité de travailler sur une réforme globale et de n’exclure aucune partie pouvant contribuer au développement du football tunisien.

Pour leur part, les représentants de la FIFA et de la CAF se sont engagés à soutenir le football tunisien dans cette phase délicate, soulignant que la nomination par la FIFA d’un comité de normalisation pour la Fédération Tunisienne de Football n’est pas une sanction pour la Tunisie, mais plutôt une phase de transition et une opportunité pour développer les lois internes, en particulier le code électoral de la FTF.

Le ministre a, ensuite, accompagné la délégation de la FIFA et de la CAF ainsi que les membres du comité de normalisation à la conférence de presse tenue ce lundi à la salle des conférences de la Direction Technique Nationale, au siège de la FTF, où l’accent a été mis sur le rôle de l’instance dirigeante provisoire qui consiste notamment à réviser le statut et le code électoral de la fédération et à tenir une Assemblée Générale extraordinaire avant le 31 janvier 2025.