Suite à sa suspension, Hassan Chakouch s’excuse auprès des Tunisiens

Après avoir été suspendu de ses activités, Hassan Chakouch, artiste populaire, a présenté ses excuses au peuple tunisien dans une vidéo publiée récemment.

Dans cette vidéo, il a exprimé son regret suite à un précédent live où ses propos avaient été mal interprétés comme une offense envers les Tunisiens. Chakouch a insisté sur son amour et son respect pour la Tunisie, affirmant que le pays et son peuple sont comme sa deuxième famille. Il a souligné qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser quiconque en Tunisie, et que ses amis tunisiens proches peuvent témoigner de son affection pour le pays. Pour clore ses excuses, il a promis que sa prochaine performance en Tunisie sera mémorable et dédiée à tous ceux qui le soutiennent.