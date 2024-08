Avis de prudence : la Tunisie sous la menace de conditions météorologiques extrêmes dès ce soir

Les conditions météorologiques en Tunisie s’annoncent perturbées à partir de cet après-midi, mardi 27 août 2024, avec des averses orageuses prévues dans les régions occidentales du nord et du centre, s’étendant localement vers l’est en fin de journée et durant la nuit.

Mercredi, le temps restera instable avec des pluies parfois abondantes, notamment dans les zones ouest du centre, où les précipitations pourraient atteindre entre 20 et 40 mm. Des rafales de vent pouvant dépasser les 90 km/h sont également attendues lors des orages, augmentant le risque de crues soudaines et d’accumulations d’eau sur les routes. Face à ces conditions, la protection civile a émis un avis de prudence, conseillant de s’éloigner des cours d’eau et des structures vulnérables, et de sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent. Il est également recommandé d’éviter de se baigner en mer et de rester informé des évolutions météorologiques via les canaux officiels.